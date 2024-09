Se condenada, Deolane pode pegar até 10 anos de prisão, diz especialista

O advogado criminal Demétrios Kovelis deu seu parecer sobre as acusações que levaram Deolane Bezerra, 36, à prisão na manhã desta quarta-feira (4), em Recife (PE).

Quais os próximos passos do caso Deolane Bezerra?

Kovelis explicou que a acusação de 'lavagem de dinheiro' está ligada a uma suposta tentativa de esconder ou dissimular a origem de uma renda gerada por jogos de azar, ilegais no país. "No Brasil, a atividade de jogos de azar ainda é considerada ilícita, uma contravenção penal — e todo o dinheiro decorrente dessa atividade, se dissimulado ou ocultado, pode gerar a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro", detalhou o especialista, em participação no programa Central Splash.

Segundo ele, a prisão de Deolane é considerada cautelar e só pode ocorrer quando há provas ou indícios de autoria dos crimes investigados. "Uma prisão cautelar só ocorre quando há indícios de autoria e quando há prova da materialidade, ou seja, do delito. Durante a investigação, será melhor apurada a responsabilidade ou não da influenciadora."