Perline: 'Huck trocar a carreira artística por política é um tiro no pé'

No programa "De Frente com Blogueirinha" da quarta-feira (4), Angélica, 50, falou sobre a possibilidade de seu marido, Luciano Huck, 53, se candidatar à Presidência do país. A possibilidade do apresentar se candidatar vem sendo especulada há muitos anos, apesar do artista nunca ter lançado uma plataforma política.

"Ele não quer ser e eu não quero que ele queira. Acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal. E para mim, não é uma coisa que você quer, é um destino seu, uma missão, que você tem ou não tem", falou a apresentadora para a influencer. Bárbara Saryne e Gabriel Perline repercutiram a possibilidade de candidatura do apresentador.

Para o colunista, a decisão de ingressar na vida política afetaria na vida pessoal de Huck, da esposa e até dos filhos. "A gente não tem histórico de ter uma primeira-dama trabalhando na televisão como apresentadora", reflete.