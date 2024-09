Nego Di 'simulou' contato com vencedora de rifa virtual de Porsche, diz MP

Nego Di, conhecido por participar do BBB 21 (Globo), teria fraudado uma rifa virtual cujo prêmio seria um Porsche. Nesta quinta-feira (5), o Ministério Público do Rio Grande do Sul relatou o caso nas denúncias contra o humorista por estelionato, lavagem de dinheiro, promoção de rifas e uso de documento falso.

O que aconteceu

Caso investigado pelo Ministério Público: o humorista anunciou rifa virtual de um Porsche e da quantia de R$ 150 mil em dezembro de 2023.

O que ele fez? Segundo o MP, o ex-BBB comercializou o veículo antes do término da promoção e fraudou a rifa adquirindo o bilhete vencedor. Para não ter problema com seus seguidores, ele simulou a tentativa de contato com a ganhadora — que não existia.