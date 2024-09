Luva de Pedreiro volta a morar com namorada após polêmicas

Os rumores da reconciliação começaram depois que o influenciador postou uma foto com a bióloga no Instagram. Ele usou um emoji de coração no post, que também foi compartilhado pela bióloga.

Em agosto, Iran e Távila celebraram os cinco meses de seu filho, Davi Cristiano Ronaldo. Na ocasião, eles já estavam se reaproximando.

O relacionamento foi marcado por algumas polêmicas e acusações de traição. Távila fez um desabafo nas redes sociais em abril e revelou: "Fui traída a gestação inteira dentro de casa".