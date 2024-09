Linkin Park anuncia retorno da banda 7 anos após morte de vocalista

O Linkin Park também anunciou um novo álbum, chamado "From Zero". Previsto para novembro, o disco trará o novo single da banda, "The Emptiness Machine", seu primeiro projeto desde "One More Light", de 2017.

O retorno do grupo aos palcos acontece ainda neste mês, com uma nova turnê. O primeiro show será no dia 11 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Linkin Park também já confirmou shows na Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul e Colômbia.