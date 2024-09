Irmã de Deolane diz que advogados estão atrapalhando soltura da influencer

Deolane teve a audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5), diretamente do Instituto Bom Pastor. A informação foi confirmada por Splash com a equipe da famosa e com a SEAP/PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

Audiência de custódia estuda toda a operação da prisão e irá definir se manterá influenciadora presa ou em liberdade para responder pelo caso.

Prisão

Deolane Bezerra com Land Rover Range Rover Imagem: Reprodução

Influenciadora foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa. "De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora", diz a nota assinada pela advogada Adélia Soares.