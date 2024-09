Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro na BA

Uma pessoa morreu, no bairro de Santa Cruz, após resistir à prisão. De acordo com a TV Bahia, afiliada da Globo, ele foi identificado como Sueliton de Almeida Coelho. Ele era suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina.

Splash entrou em contato com a equipe do influenciador, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.