Fãs de Deolane organizam manifestação em frente à prisão: 'Solta a mãe'

Fãs de Deolane Bezerra organizaram uma manifestação para pedir a soltura da influenciadora digital.

O que aconteceu

Seguidores estão reunidos em frente ao Instituto Bom Pastor, que é a Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco. As imagens foram compartilhadas por Daniele Bezerra, irmã da advogada, por meio de vídeo publicado no Instagram.

Cartazes pedem a liberação da influenciadora. "Solta a mãe Deolane", dizia um deles.