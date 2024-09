'A mãe tá enjaulada'?: Deolane faz autorreferência em carta; entenda

Bordão

A frase "esquece, a mãe ta estourada" é um bordão de Deolane. Ela contou que sempre teve mania de responder "esquece" durante suas conversas, mas que o bordão ganhou força durante o relacionamento com MC Kevin, já que ele não gostava quando ela falava.

Kevin incorporou o "esquece" ao seu vocabulário, e popularizou o "esquece, o pai tá estourado" entre seus fãs. Deolane adotou a versão "feminina" do bordão, usando "a mãe tá estourada".

A frase é uma forma de lidar também com as críticas. Em entrevista PodDelas em 2022, a influenciadora contou que usava o bordão para rebater as pessoas que não gostavam dela, afinal, mesmo com as críticas, ela já era um sucesso. Ou melhor, estava "estourada".

O "x" no "exquece" indica a pronúncia, com ênfase na primeira sílaba da palavra. Deolane lançou uma música ao lado das irmãs com o título "A Mãe Tá Estourada" em 2022.

Fazendo uma autorreferência, a "doutora" escreveu que na carta: "A mãe tá enjaulada". "Só para contrariar", brincou. Leia a carta na íntegra.