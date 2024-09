Áudio de Carlinhos Maia negando visita a Deolane Bezerra na cadeia viraliza

Um áudio de Carlinhos Maia sobre a prisão de Deolane Bezerra voltou a circular nas redes sociais após a prisão da influenciadora em Recife.

O que aconteceu

Na gravação, o influenciador dá um sermão na amiga e questiona o suposto envolvimento dela com o chefe do tráfico do morro do Maré. O áudio foi divulgado pela própria Deolane no início do ano.

O humorista expôs sua preocupação e lamentou a polêmica que a advogada se meteu por aparecer usando um colar que pertencia a um traficante. "Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo. Deus me livre, se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga", diz ele no áudio.