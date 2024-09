Jojo Todynho mostra resultado de cirurgia de redução de mamas; veja

No procedimento, a cantora trocou as próteses de silicone, de 1.050 ml para 600 ml. "Optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes", contou ela na época.

Além da redução de mamas, Jojo também passou por uma abdominoplastia e uma lipoescultura recentemente. Os procedimentos vieram cerca de um ano após a realização de sua cirurgia bariátrica.