Mansão de Kanye West é vendida com prejuízo de mais de R$ 200 milhões

Após três anos no mercado, a mansão de Kanye West foi vendida com um prejuízo de mais de R$ 200 milhões, segundo o The Real Deal.

O que aconteceu

A mansão do artista foi vendida para a Belwood Investments, por US$ 21 milhões, aproximadamente R$ 118,5 milhões. Em 2021, Kanye comprou a casa por US$ 57 milhões, cerca de R$ 321,6 milhões.

A propriedade está localizada em Malibu, na Califórnia, e foi projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, vencedor do Prêmio Pritzker em 2023 e conhecido como "o arquiteto favorito de Hollywood".