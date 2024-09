Após matar Egídio, Mariana terá final feliz em 'Renascer'; descubra qual

Nos capítulos finais de "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) terá final feliz após assassinar Egídio (Vladimir Brichta).

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, a ex-mulher de José Inocêncio (Marcos Palmeira) contará com a ajuda de Damião (Xamã) para dar fim à vida do vilão. Para isso, Mariana finge que quer fazer sexo com Egídio.