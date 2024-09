Yasmin Brunet diz que esqueceu própria idade de tanto mentir para ser jovem

Sai [da moda] porque 'fiquei velha'. Tem as pessoas que conseguem ficar para sempre, como a Gisele Bündchen e a Naomi Campbell, que são ícones da moda, mas para as outras pessoas você fica velha [para o mercado]. Yasmin Brunet

Yasmin também falou sobre a carreira de modelo nos Estados Unidos. Ela explicou que foi para o país norte-americano aos 17 anos para "fugir" das comparações com a mãe, Luiza Brunet, e para conseguir espaço no mercado sem ser por influência de sua genitora.

"Eu fui para lá para fugir um pouco dessa coisa de Luiza Brunet aqui no Brasil [porque] me incomodava muito. Eu tinha muita consciência de quem era minha mãe e do quanto ela me ajudava abrindo portas. Então eu queria ir para lá sozinha para fazer tudo sozinha", completou.