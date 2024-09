Saryne: Pouco espaço na Globo reflete dificuldade de Xuxa em público adulto

Bárbara opina que Angélica, 50, e Eliana, 51, foram muito mais felizes nesse 'amadurecimento' artístico que a mãe de Sasha. "Se compararmos com a Angélica e a Eliana, as duas fizeram essa transição de forma mais natural e mais tranquila. O público da Eliana cresceu com ela, que seguiu no ar aos domingos, falando com a família. A Xuxa já teve mais dificuldade."

Internautas são inconvenientes ao criticar corpo de Raquel

Bárbara Saryne comentou também o desabafo de Raquel Brito, 26, sobre as críticas à sua forma física. Ela respondeu a uma seguira que a questionou se estaria grávida, pelo 'tamanho' de sua barriga, e falou que está satisfeita com o corpo que tem.

A apresentadora acha inaceitável alguém se sentir no direito de opinar sobre a forma física de Raquel. "As pessoas acabam sendo muito inconvenientes, deselegantes, intrometidas... Dá para fazer uma lista de adjetivos para quem faz isso na internet. É muito chato."