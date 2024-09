Quem matou Pedro? Novo flashback revela a verdade em 'Família É Tudo'

Um flashback mostra a mãe de Tom (Renato Góes) revoltada e quebrando o carro de Pedro. "Covarde, me deixou numa situação horrível. O Ramón com ódio, ameaçando me tirar o Tom, me jogar na rua. Fiquei sem chão. Foi quando comecei a perder o controle", diz ela.

Brenda conta ainda ao filho como conheceu Otto (Márcio Vito), que acabou sendo seu cúmplice no crime. "Ele me contou que o Pedro havia me contado que ele andava levando outra mulher para esse passeio, que ele dizia que era só nosso. Tive uma crise nervosa. Foi quando tive a ideia de derrubar aquele bondinho", fala a vilã.

