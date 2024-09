Leidy Elin desenvolveu depressão por ataques pós-BBB: 'Luto todos os dias'

Leidy Elin, 27, admitiu ter desenvolvido depressão após ter deixado o BBB 24 (Globo), programa que a alçou à fama.

O que aconteceu

A trancista afirmou que nunca havia tido sintomas do tipo antes do confinamento. "Queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas não tenho forças para isso. Entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality", detalhou ela, em desabafo publicado nos stories de seu Instagram.

Leidy contou ter desenvolvido a doença por conta dos ataques virtuais contra sua família. "O que me levou a isso não foi hater em cima de mim e, sim, em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital tendo risco de infartar. Hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração - coisa que nunca teve antes das pessoas que eu amo serem atacadas e, principalmente, do ataque racial que tive em rede nacional, sendo chamada de mucama, macaca, entre outros termos racistas."