Ex-Little Mix, Jade recusa obsessão por sucesso comercial: 'Quero arriscar'

Jade Thirlwall passou 11 anos integrando o quarteto pop Little Mix, formado no X Factor britânico. Em 2020, o quarteto virou trio com a saída de Jesy. Dois anos depois, as integrantes remanescentes, Jade, Perrie e Leigh-Anne decidiram pausar as atividades do grupo e focar suas carreiras solo.

O primeiro lançamento de Jade chegou em julho, dois anos depois da pausa do Little Mix. Em entrevista a Splash durante passagem pelo Brasil para divulgar o single, ela falou das inspirações por trás do novo trabalho e dos planos para o primeiro álbum solo.

"Angel of My Dreams" é sobre relação de amor e ódio com a indústria musical

Jade escolheu "Angel of My Dreams", uma música "caótica" e cheia de mudanças de ritmo para sua estreia como artista solo. "Eu queria chegar atirando, pronta para qualquer coisa. Queria surpreender e chocar as pessoas. Queria contar minha história do meu jeito, pegando minhas influências musicais e criando essa música pop meio Frankenstein", diz.