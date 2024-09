Primeiro 'Harry Potter' é livro mais lido do Kindle Unlimited no Brasil

Os sete livros da saga foram originalmente lançados entre 1997 e 2007, no Reino Unido. No Brasil, chegaram a partir de 2000, publicados pela editora Rocco.

Os dez livros mais lidos

J. K. Rowling é autora do livro mais lido no Brasil nos últimos dez anos Imagem: Divulgação

1. "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (J. K Rowling);

2. "Orgulho e Preconceito" (Jane Austen);

3. "Corrupt" (Penelope Douglas);

4. "Arrume a sua cama: Pequenas coisas que podem mudar a sua vida... E talvez o mundo" (William H. Mcraven);

5. "PROCRASTINAÇÃO: Guia científico sobre como parar de procrastinar (definitivamente)" (Lilian Soares);

6. "Como convencer alguém em 90 segundos" (Nicholas Boothman);

7. "Uma Farsa Com Benefícios" (Bruna Pallazzo);

8. "WITH YOU: A melhor amiga do Quarterback" (Heaven Race);

9. "Todos os meus pecados" (Nina Queiroz);

10. "E se eu precisasse de você" (Tatiane Biasi).

O gênero mais lido entre os brasileiros foi o romance, representando 66% do total, de acordo com levantamento da plataforma. Entre os favoritos da categoria estão publicações como "Orgulho e Preconceito", "Corrupt" e "Uma Farsa Com Benefícios".

Os autores mais lidos no Brasil no Kindle Unlimited:

1. D.A. Lemoyne;

2. Jéssica Macedo;

3. Mari Sales;

4. Mari Cardoso;

5. Nàna Páuvoli;

6. Kel Costa;

7. Flávia Padula;

8. Cleo Luz;

9. Mônica Cristina;

10. J.K. Rowling.