Petra Costa e mais: Festival do Rio anuncia filmes da Premiere Brasil

"Apocalipse nos Trópicos", novo documentário da cineasta Petra Costa, está entre os selecionados para a Premiere Brasil do Festival do Rio 2024, que acontece entre os dias 3 e 13 de outubro. Confira a lista divulgada com exclusividade por Splash.

Competição Longas de Ficção

"Baby", de Marcelo Caetano (SP)

"Betânia", de Marcelo Botta (SP)