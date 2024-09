Estrela da Casa: parcial UOL mostra disputa acirrada em 3ª Batalha

Califfa, 31, Nick Cruz, 26, e Nicole Louise, 22, disputam a permanência no Estrela da Casa (Globo), na terceira Batalha do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (3)

O que diz a enquete

Às 16h50, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha seguia acirrada entre os competidores. Nicole Louise aparecia como a preferida para ficar com 34,89% dos votos.

Seguido da influencer, aparece Nick Cruz, com 32,75% dos votos para ser salvo.