DR e estresses: Como foi a terceira semana do Estrela da Casa

Confira a lista dos principais acontecimentos do Estrela da Casa (Globo) na última semana:

'Nuvem preta'

Matheus Torres entrou em diferente conflitos com outros participantes. Estressado, o mineiro deu uma bronca em Gael porque o ator estava cantando ao lado do estúdio, enquanto Torres produzia seu conteúdo da semana. Mais tarde, Matheus deu uma invertida em Leidy, que fez uma brincadeira sobre seu relacionamento com Unna X.

Seu comportamento passou a ser foco de conversas pela casa. Indicado para o Duelo com Nicole Louise, Leidy confessou para a brasiliense que preferia que ela voltasse do que a 'nuvem preta'. Thália, em uma conversa com Ramalho, se questionou por que Unna teria interesse em um romance com o rapaz e o chamou de 'Zé Mané'.