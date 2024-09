Com apenas 11,76% dos votos, Califfa é o 3º eliminado do Estrela da Casa

Califfa foi o terceiro eliminado do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Participante recebeu 11,76% dos votos na terceira batalha musical do reality show musical. Nick Cruz recebeu 33,01% e Nicole Louise, a mais votada, ganhou 55,23% da preferência do público.

Como é a votação do Estrela da Casa? O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus a competição.