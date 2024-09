Chico: 'Famosos como Nicolas e Sabrina usam a intimidade como caça-clique'

Em uma conversa com Nicolas Prattes, 27, na festa de lançamento de sua nova novela, "Mania de Você", Lucas Pasin perguntou ao ator sobre suas recentes revelações de sua vida sexual com a namorada, Sabrina Sato, 43.

Em sua participação no "Sobre Nós Dois" do GNT, apresentado por Sabrina, Prattes revelou que no início do relacionamento, o casal chegou a ter relações sexuais 50 vezes em uma semana. Em entrevista, Pasin questionou se Nicolas se arrependeu da declaração que gerou enorme repercussão.

"Não me arrependi, o programa dela foi um sucesso e viralizou. A gente quando fala, já sabe, se eu não quisesse que repercutisse eu não falava. A gente respeita muito o sentimento e não sei trai", respondeu Nicolas em entrevista.