Camila Queiroz flagra Juliana Paes em Veneza; veja fotos

As duas artistas brasileiras viajaram à Itália para prestigiar o 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Paes compareceu à première de "The Room Next Door", novo filme de Pedro Almodóvar, enquanto Queiroz participou da estreia de "Maria", longa de Pablo Larraín.

Como um paparazzo, Camila Queiroz flagrou Juliana Paes em Veneza Imagem: Reprodução/camilaqueiroz