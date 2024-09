Rei Charles tentou mudar nome de Kate Middleton, revela príncipe Harry

O rei Charles 3º, 75, tentou mudar o nome da própria nora, Kate Middleton, 42, no início do relacionamento dela com o príncipe William, 42.

O que aconteceu

O viúvo da Lady Di pediu que Kate trocasse a própria inicial, mudando seu nome de batismo, Catherine, para Katherine. A revelação foi feita pelo príncipe Harry em sua autobiografia "O Que Sobra".

O objetivo era evitar a semelhança do monograma real de Kate com o do próprio Charles e o de sua esposa, a hoje rainha-consorte Camila Parker-Bowles, 77. "Já havia dois monogramas reais com um 'C' e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles então sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K", contou Harry.