MC Don Juan é internado em São Paulo e desabafa: 'Mais uma chance'

MC Don Juan, 23, foi internado nesta segunda-feira (2), em São Paulo.

O que aconteceu

O cantor teve de ser hospitalizado após sentir fortes dores no estômago. A assessoria do artista confirmou à revista Quem que ele foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite.

No hospital, MC Don Juan publicou um desabafo em seu Instagram. "Sem muita visão, sem muito 'mimimi', o que tenho para falar para vocês é: priorize-se, coloque-se em primeiro lugar, cuida da sua família, valoriza sua família."