José Inocêncio cai para trás ao descobrir que Mariana é uma criminosa

Ela diz que viu o vilão planejando o atentado contra José Inocêncio com Marçal (Osvaldo Mil). Depois disso, a jovem pegou a arma escondida do capanga e atirou no pai de Sandra (Giullia Buscacio).

Mariana revela que hesitou no último momento, por isso não conseguiu dar um tiro certeiro em Egídio. "Eu tinha ele em minha mira... e no último instante eu hesitei...", fala. "Matar uma pessoa não deve ser fácil", responde Inocêncio.

Por fim, ela diz que se arrepende de não ter matado o coronel. "Se eu pudesse imaginar que ele faria o que fez com Marçal e com você, Inocêncio, eu juro que eu não teria errado aquele tiro", confessa.

