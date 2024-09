Ex-affair de Gracyanne usa sunga transparente após harmonização peniana

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. "Que maravilha", afirmou uma admiradora. "Merece um OnlyFans", opinou um segundo. "Se a Gracyanne não resistiu, quem dirá eu... Ah se eu tivesse o zap dele", escreveu outra. "Lindo, um deus grego", afirmou mais um.

Gilson de Oliveira, que viveu affair com Gracyanne Barbosa quando ela estava casada com Belo, realizou harmonização no pênis. O personal aplicou ácido hialurônico no órgão íntimo para deixá-lo mais robusto e uniforme.