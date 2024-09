Estrela da Casa: Nicole Louise, Califfa e Nick Cruz estão na 3ª Batalha

Unna X foi a vitoriosa na prova Dona do Palco. Com isso, ela mandou Nick para a Batalha.

O terceiro nome da Batalha foi escolhido em uma votação aberta. Califfa e Leidy receberam o maior número de votos e ficaram empatados. Unna, Dona do Palco, fez o desempate e indicou Califfa. Com isso, ele, Nicole e Nick se enfrentam no Festival desta terça.

Veja como cada um votou:

Califfa votou em Leidy.

Evellin votou em Leidy.

Gael votou em Califfa.