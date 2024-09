Após ser envenenado por Débora, Guto morre em 'Alma Gêmea'

No capítulo de terça-feira (3), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Guto (Alexandre Barilari) morre após ser envenenado por Débora (Ana Lúcia Torre).

O que vai acontecer

Após se entregar para a polícia disposto a revelar todos os seus crimes, Guto é envenenado pela mãe de Cristina (Flávia Alessandra). Ela prepara um sanduíche com veneno e pede a Ivan (Thiago Luciano) para entregá-lo ao guarda na delegacia com a recomendação de que seja levado a criminoso no café da manhã.