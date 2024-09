Após ouvir verdades de Luca, Maya morre de vergonha em 'Família É Tudo'

O ex-noivo de Jéssica se desculpa com Maya. "Infelizmente a gente ainda não tem provas pra colocar a Jessica na cadeia, e por isso a gente precisa continuar essa farsa. Desculpa te contar isso, tô vendo que você ficou mexida", diz ele.

A empresária chora de vergonha da irmã. "Tô assim porque to com vergonha. Não tenho dúvida que foi ela. No dia que você foi esfaqueado, ela tava voando pro Brasil. Ela contratou alguém pra fazer tudo o que fez, pra ela chegar no dia seguinte e te consolar no hospital...", fala.

Maya se prontifica a ajudar Luca na vingança contra a criminosa. "Jéssica não pode continuar solta. Eu sinto muito. Não posso imaginar o quanto você sofreu com tudo o que a minha irmã fez", afirma.

