Livro virou filme: qual é a história real que pode vingar Brasil no Oscar?

Rubens Paiva foi morto no DOI-Codi, e corpo jogado no mar em 1973. Documentos obtidos em 2013 pela Comissão Nacional da Verdade confirmaram a entrada de Rubens Paiva no DOI-Codi, até então negada por militares e só relatada por testemunhas. Ele foi torturado e morto entre 20 e 22 de janeiro de 1971. Seu corpo foi desenterrado várias vezes, até ser jogado na costa do mar do Rio de Janeiro dois anos após a morte.

Eunice Paiva morreu aos 86 anos, em 2018. Ele convivia com o Alzheimer desde 2004 e morreu de causas naturais.

Aposta brasileira no Oscar

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Leão de Ouro, um dos maiores prêmios do cinema internacional. Com a presença do diretor, dos protagonistas e do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, a produção brasileira foi ovacionada na sessão realizada na mostra italiana.

O filme é a próxima aposta do Brasil para o Oscar. Com "Ainda Estou Aqui", o país pode chegar mais uma vez à premiação, como foi o caso de "Central do Brasil", indicado na cerimônia de 1999.

A data oficial de estreia nos cinemas ainda não foi definida. No entanto, é possível que o filme estreie apenas após a temporada de festivais de filmes, inclusive podendo ser lançado nos cinemas apenas em 2025. "Ainda Estou Aqui" ainda participa do Festival Internacional de Cinema de Toronto e do Festival de Cinema de Nova York.