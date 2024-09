'Uma Linda Mulher': Gere diz que cena 'sexy' com Roberts foi improvisada

Richard Gere, 75, contou que uma das cenas mais famosas de "Uma Linda Mulher" foi totalmente improvisada.

'Nunca esteve no roteiro'

A cena em que Vivian, interpretada por Julia Roberts, surpreende Edward tocando piano em um hotel, partiu totalmente do ator. Ele contou a curiosidade nesse domingo (1º) no Festival de Veneza.

"Nunca esteve no roteiro", contou o protagonista do filme romântico à revista Variety. A cena termina com o casal em um momento íntimo, com Robert em cima do piano.