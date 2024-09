'Não autorizamos': rapper reage após Marçal citar sua música em campanha

O que aconteceu

O comunicado foi divulgado após Marçal citar a letra da música em uma conversa com jornalistas. "Quem achou que eu estava derrotado, achou errado", disse ao comentar sobre a suspensão de suas redes sociais por decisão da Justiça Eleitoral.

Demais providências cabíveis estão sendo aplicadas, informou equipe de Dexter. "As ideias do referido candidato não refletem, em hipótese alguma, a posição e opinião politica pessoal do artista", destacou. O artista exigiu a retirada imediata de qualquer material que contenha sua obra associada à campanha política.

Splash entrou em contato com a equipe de Pablo Marçal. A reportagem será atualizada caso o candidato a prefeito se posicione oficialmente sobre as declarações do rapper.