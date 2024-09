Manu Bahtidão revela pausa na carreira por depressão e síndrome do pânico

A cantora Manu Bahtidão, 38, revelou que fez uma pausa na carreira após ser diagnosticada com depressão e síndrome do pânico.

O que aconteceu

Manu foi uma das convidadas do Altas Horas deste sábado (31). Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, a cantora disse que optou pela pausa para se dedicar aos cuidados da saúde.