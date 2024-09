Jojo Todynho sai sem sutiã após cirurgia de redução de mamas: 'Me liberei'

Jojo Todynho, 27, contou aos seguidores que saiu sem sutiã neste domingo (1º). A influenciadora realizou, no meio de agosto, uma cirurgia de redução de mamas.

O que aconteceu

Jojo brincou com o look escolhido, uma blusa bege aberta nos seios. "Montei um look todo Heleninha."

Ela explicou por que a peça parecia manchada. "Por causa da pomada e, como é de seda, vai derretendo, mas vai ficar assim mesmo. Hoje, estou saindo sem nada. Sem sutiã, sem nada. Por quê? Porque eu quero."