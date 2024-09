Iran Malfitano exibe foto nu e recebe elogio de Bárbara Borges

Iran Malfitano, 42, recebeu elogios de fãs e da namorada Bárbara Borges após publicar foto nu em suas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-galã de Malhação revelou clique sem roupa após ir à praia em Vitória, no Espírito Santo. Em seu perfil no Instagram, Malfitano revelou uma selfie no espelho no qual exibe a marquinha da sunga com apenas uma toalha na frente.

Na foto, o ator recebeu elogios de Bárbara Borges. "A temperatura subiu, hein", disse a atriz, acrescentando ainda emojis de fogo.