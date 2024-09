Ex-BBBs Kaysar e Tina processam companhia aérea após problemas com voo

Os ex-BBBs Kaysar Dadour, 34, e Tina Calamba, 31, estão processando uma companhia aérea após enfrentarem problemas com um voo em Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A dupla acionou a justiça após uma espera de 48 horas de um voo que sairia de Miami com destino ao Brasil. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ambos pedem indenização por danos morais no valor de R$ 14 mil.

Kaysar e Tina estavam nos EUA a trabalho. Os dois estavam acompanhados de outros influenciadores que também haviam comprado passagens no voo que sairia de Miami em 25 de maio deste ano.