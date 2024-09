Esposa dança com Rodrigão no hospital e faz reflexão: 'Não temos controle'

Adriana Sant'Anna, 36, postou um vídeo dançando ao lado do marido, o ex-BBB Rodrigão, 36, que está internado em um hospital dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nas imagens, Sant'Anna dança, abraça e beija o marido no quarto do hospital. Na legenda da publicação feita no Instagram, a influenciadora relembrou os votos de matrimônio que trocou com o ex-BBB e se declarou.