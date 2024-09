De poesia brasileira a fofocas reais: 5 dicas de livros para seu domingo

Rodrigo Casarin - Um olhar crítico para a história do Brasil e para toda a brutalidade que nos acompanha desde sempre. Também um registro da juventude e da paixão pela música, pelo jazz, pelo rock, pela vida. Tudo isso colocado numa poesia bastante livre e original, num livro que é uma espécie de poema de formação do país.

Pode ter surpreendido muita gente, mas não foi por mero acaso que "Solo Para Vialejo" levou o Jabuti de 2020 tanto na categoria Poesia quanto Livro do Ano, desbancando, dentre outros, "Torto Arado". Entre porradas e celebrações, é um grande momento da obra de Cida Pedrosa, poeta que vê a alegria como uma arma revolucionária.

"Os arquivos do palácio: a verdade e a voragem", de Tina Brown (Companhia das Letras, tradução de Berilo Vargas e Denise Bottmann)

Luiza Stevanatto - Indicadíssimo para qualquer um que tenha o mínimo interesse na família real britânica. Tina Brown, pioneira do jornalismo de celebridades que foi editora-chefe de revistas como a Vanity Fair e The New Yorker, lança mão de suas fontes para contar boas histórias sobre a realeza. O livro faz um belo apanhado do que aconteceu no Palácio de Buckingham e adjacências entre a morte da princesa Diana e a morte da rainha Elizabeth 2ª.

São quase três décadas de altos e baixos da família real e tem de tudo: a queda e ascensão de Camilla Parker Bowles, o romance de William e Kate, as controvérsias do príncipe Andrew, o bombástico Megxit, quando Harry e Meghan decidiram deixar suas funções na realeza para trás, a fortaleza de Elizabeth 2ª em meio às instabilidades da família e muitas outras fofocas e bastidores espalhadas em mais de 500 páginas. O melhor de tudo? Sem "puxação de saco", como muitas biografias da família real que vemos por aí. Muito bom!