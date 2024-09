Xuxa lembra 'técnica' com amiga famosa para se bronzear: 'Nuas na laje'

Homenageada do Caldeirão com Mion (Globo) deste sábado (31), Xuxa contou que, no início da amizade com Luiza Brunet, tomava banho de sol nua com a modelo.

O que aconteceu

O programa contou com a presença de Xuxa e de nomes ligados à sua carreira, como Luiza Brunet, sua amiga desde o início de sua trajetória profissional. "A gente se deu bem de cara", contou a apresentadora.

Xuxa complementou. "A gente era tão diferente e tão parecida. A gente se parecia de tanto que andava junto."