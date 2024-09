500 mil fãs em fila: Venda de shows do Oasis começa com sites fora do ar

A venda dos ingressos para a turnê de retorno do Oasis começou nesse sábado (31) no Reino Unido e na Irlanda, mas a alegria dos fãs virou frustração depois de os sites responsáveis pelos tickets saírem do ar sob a forte demanda.

A banda britânica anunciou os novos shows na terça-feira (27) após 15 anos de separação, marcada pela briga entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, seus membros mais famosos.

Um dos sites responsáveis pela venda, o Gigs and Tours, ainda está fora do ar, exibindo uma mensagem pedindo paciência aos clientes. Às 8h da manhã no horário local (4h no horário de Brasília) já havia relatos de clientes que não conseguiam acessar a página — faltava uma hora para o início das vendas do Oasis.