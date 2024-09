Simony rebate insinuações de 'culpa' pelo câncer: 'Doloroso e injusto'

A cantora Simony, 48, foi às redes sociais fazer um desabafo e rebater os internautas que insinuaram que ela é a própria "culpada" por ter tido câncer.

O que aconteceu

Simony confessou estar chateada com as insinuações. A artista foi dura no discurso contra quem reforça este pensamento para outras pessoas.