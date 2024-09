Como personagens gaúchos do Muquiranas lidaram com as chuvas no RS

A chefe de cozinha se voluntariou em uma operação humanitária em Gravataí, onde ajudou a organizar cozinhas comunitárias e cozinhar para as vítimas das enchentes. Sua experiência em economia de recursos foi fundamental para garantir que o pouco que havia disponível fosse transformado em refeições que alimentaram centenas de pessoas.

Eu sabia que cada grama de alimento poderia fazer a diferença, e minha experiência em economia me permitiu ajudar a alimentar centenas de pessoas que estavam em uma situação desesperadora. Ensinamos as equipes de cozinha a usar cada parte dos alimentos. Fizemos farofa com casca de ovo e chips de casca de banana para garantir que nada fosse desperdiçado. Isso foi crucial, pois em um cenário de escassez, cada pedaço de alimento conta.

Laila Otaki

Além de sua atuação nas cozinhas comunitárias, a chefe organizou campanhas para arrecadar e distribuir água potável, fraldas, remédios e outros itens essenciais. Ela utilizou suas habilidades de organização e logística para coordenar a distribuição desses recursos nas áreas mais afetadas, priorizando famílias com crianças pequenas e idosos.

Laila também abriu as portas de sua casa para alojar conhecidos que ficaram desabrigados, transformando sua residência em um ponto de apoio durante os dias mais críticos. "Reorganizamos os espaços, reaproveitamos móveis e materiais para criar áreas de descanso. Compartilhamos o que tínhamos de comida e água. Foi um esforço coletivo, mas necessário. Ver a gratidão nos olhos dessas pessoas foi algo que me marcou profundamente", disse a chefe.

Abrindo a mão

O gaúcho Patrício Campanha, 36, é adepto do sobrevivencialismo e utilizou seus conhecimentos para prestar auxílio de outra forma. Embora o imóvel onde mora, em Porto Alegre, não tenha sido diretamente afetado pelas inundações, ele foi testemunha do impacto das chuvas nas vidas de outras pessoas. "Vi muitas pessoas despreparadas para lidar com a crise. Eu sabia que, mesmo sendo muquirana, tinha recursos que poderiam salvar vidas. Por isso, decidi abrir mão de parte do que tinha armazenado e ajudar quem mais precisava", explica.