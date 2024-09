Por que Harry 'ignorou' padrinho do filho mas foi ao velório de tio

Mas a decisão de não comparecer à festa teria sido tomada para preservar os noivos, já que a cerimônia não seria discreta — como foi o velório, segundo o historiador da família real Hugo Vickers,

"É louvável que ele tenha conseguido ir (ao velório) e sem que ninguém tenha visto, é uma conquista. Já que era um evento privado é bom que tenha permanecido privado. Eu acho que a razão para o Harry vir ao funeral foi o carinho que ele tem pela tinha, Jane, de quem ele é muito próximo, especialmente após a morte da mãe", afirmou Vickers ao The Sun.

O historiador destaca que o casamento era uma ocasião "social" e que a presença de Harry poderia atrapalhar a comemoração. "Isso poderia tirar a atenção da felicidade do casal, porque a imprensa apareceria em peso."

Antes, uma reportagem já tinha publicado que Harry e o melhor amigo concordaram que ele não deveria ir. "Houve o entendimento de ambos os lados de que seria difícil, foi um acordo entre dois amigos", disse uma fonte à revista People, na época do casamento.

"A decisão também evitou a inevitável tumulto caso os afastados William e Harry fossem ao casamento, acabando com a possibilidade de o 'grande dia' do casal ser ofuscado."

Harry e William se "reuniram" para a despedida do tio mas, segundo o The Sun, se mantiveram distantes durante a despedida do tio. "Em uma ocasião como um funeral é mais do que possível se comportar bem. Eles não sentaram um ao lado do outro", completou Vickers. "Eu não acho que isso vai incentivar qualquer grande reunião entre os irmãos, mas tenho certeza que os Spencer aprenciam o fato de que Harry foi até lá."