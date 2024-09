Ingressos para shows de retorno do Oasis se esgotam em poucas horas

A banda britânica anunciou os novos shows na terça-feira (27) após 15 anos de separação, marcada pela briga entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, seus membros mais famosos.

Venda

Às 8h da manhã no horário local (4h no horário de Brasília) já havia relatos de clientes que não conseguiam acessar a página destinada à venda — faltava uma hora para o início das vendas do Oasis. "No momento, muitas pessoas estão no site procurando por tickets, então tivemos que ativar um sistema de filas, o que é completamente normal. A página será atualizada automaticamente e você chegará aonde quer assim que uma vaga ficar disponível", afirmava o texto do site.

Já o TicketMaster direcionava o cliente diretamente para uma fila, afirmando que ainda havia ingressos disponíveis para os shows, mas que alguns setores e preços já estão esgotados. Em 20 minutos aguardando, o site não mostrou nenhuma movimentação na posição na lista de espera.

A venda dos ingressos começou às 9h deste sábado no horário de Londres (5h no horário de Brasília). São 17 shows marcados no Reino Unido e na Irlanda.