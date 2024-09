Gabz descobriu que faria 'Mania de Você' antes de iniciação no candomblé

Gabz, 25, protagonista de "Mania de Você", próxima novela das 21h da Globo, em entrevista à Marie Claire:

Quando recebeu a notícia de que estaria na novela. "Estava no terreiro [para ritual de iniciação no camdomblé] e recebi a ligação entrando lá. Quando eu fiz o teste, fiquei agoniada porque iria ficar sem celular e sem comunicação. Recebi [o sim] exatamente antes de entrar".