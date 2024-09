'Admiro vocês', diz Matheus para Mayarah e Thália em Estrela da Casa

Matheus Torres trocou declarações carinhosas com MC Mayarah e Thália na Balada de Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Matheus, Mayarah e Thália conversaram sobre seus sentimentos pelo outro. O papo aconteceu após o cantor se envolver em conflitos com ambas as participantes no reality show.

MC Mayarah: "Eu gosto de você para caramba".