Harry e William mantiveram 'distância regulamentar' em enterro do tio

Os príncipes William e Harry se encontrara no funeral de seu tio, Robert Fellowes, mas mantiveram uma "distância regulamentar".

O que aconteceu

As informações são do The Sun. O funeral foi o primeiro encontro público dos dois desde a coroação do rei Charles III.

O jornal contou como eles se comportaram no funeral. "O William e o Harry estavam lá, mas ninguém viu eles conversando, eles mantiveram uma distância regulamentar".